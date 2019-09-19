Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом

Телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом провел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду, 18 сентября, рассказало издание «Страна.ua».

В ходе беседы Зеленский подчеркнул значимость американской поддержки для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны. А также выразил надежду, что в 2020 году объемы помощи со стороны США возрастут.

Кроме того, Зеленский проинформировал Пенса о реформах на Украине, направленных на искоренение коррупции.

Со своей стороны Пенс отметил прогресс страны в проведении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти.

Кроме того, оба политика выразили удовлетворение украинско-американским сотрудничеством в области энергетики, отмечает «Газета.ру».

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».