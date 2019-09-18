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В Киеве заявили о рисках «формулы Штайнмайера» для Украины

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Фото: commons.wikipedia.org/Maksim Goncharuk
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Реализация «формулы Штайнмайера» по Донбассу несет ряд рисков для Киева, заявила в Facebook депутат Верховной рад от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз.

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По ее мнению, осуществление данного плана «легализует» власти в неподконтрольных украинским властям Донецкой и Луганской областях. Кроме того, она выразила уверенность в необходимости выполнения договоренностей в сфере безопасности, а затем политических.

18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы сообщила, что Украина не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», однако для ее реализации необходим ряд условий.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко также сообщил о согласии на данный план.

При этом полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался подписать «формулу» и поставил под угрозу встречу «нормандской четверки».

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером – ныне президент ФРГ. Она предполагает введения особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

С 2014 году украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, который отказались признавать итоги госпереворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

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