В Кремле прокомментировали вопрос о подписании «формулы Штайнмайера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

«Ведется обсуждение этой темы», — заявил Песков «РИА Новости» 18 сентября.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что представители украинской делегации отказались подписывать формулу.

13 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил проведение встречи в «нормандском формате» в октябре. По его словам, в преддверии саммита Россия надеялась письменно зафиксировать формулу.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками, и пояснил, что лидеры «нормандской четверки» на встрече намерены обсудить «формулу Штайнмайера».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского». Среди основных пунктов плана — обмен удерживаемыми лицами, установление ментального контакта с украинцами, оставшимися «по ту сторону», и применение «радикальных мер» в случае неудачи на переговорах. Также сообщалось, что Зеленский предложил развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.