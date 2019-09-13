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Ушаков допустил проведение встречи «нормандской четверки» в октябре

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что встреча в «нормандском формате» состоится в октябре. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «РИА Новости».

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Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков заявил, что на следующей неделе этой встречи точно не будет. По его словам, уже назывался ряд дат, но они пока еще не согласованы.

«Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя», — сказал помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что встречу «нормандской четверки» «проводить нужно», ее можно провести в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, однако прежде нужно «решить несколько вопросов».

Одним из таких вопросов он назвал разведение сил и средств в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, по словам Ушакова, Россия надеется в преддверии саммита письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», которая регулирует действие закона об особом статусе Донбасса.

«Наше третье важное условие — предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности», — добавил Ушаков.

Когда все эти моменты будут согласованы, можно будет говорить о назначении даты встречи, заключил помощник российского президента.

11 сентября источники «Известий» сообщили о возможности проведения встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) до конца октября.

Лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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