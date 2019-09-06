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Вашингтон призвал Украину вернуться к «нормандскому формату»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что Вашингтон надеется на то, что новые власти Украины смогут вернуться к «нормандскому формату».

«Мы надеемся, что новое руководство в Украине откроет новую главу в этом разговоре» — заявил Помпео. По его словам, он также надеется, что новая смена руководства Украины сможет «оживить» нормандский формат.

Ранее, 3 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что даты следующей встречи лидеров «нормандской четверки» пока нет.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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