Зеленский выступил за участие США в переговорах в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский официально выступил за присоединение США к переговорам в «нормандском формате» об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в среду, 28 августа, на встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату», — говорится на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что также Зеленский говорил о важности консолидированной позиции США и других стран-партнеров по поводу освобождения моряков, которые были задержаны после вторжения 25 ноября 2018 года в российские территориальные воды в Черном море.

Кроме того, Зеленский и Болтон обсудили возможность сотрудничества стран в различных сферах, а также участие США в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Ранее 28 августа сообщалось, что Болтон не исключил, что США и Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате». Политик отметил, что Вашингтон и Лондон могли бы подключиться к диалогу, если этого захотят страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).

В июле Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).