В Кремле подтвердили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения нового саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, перед проведением встречи должна быть проделана большая «домашняя работа».

Ранее в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки». Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила лидер.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

19 августа Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.