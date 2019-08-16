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Зеленский намерен встретиться с Трампом до саммита «нормандской четверки»

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен успеть провести встречу с лидером США Дональдом Трампом до возможного саммита «нормандской четверки». Об этом «Известиям» сообщили собеседники в политических кругах в Киеве.

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«С одной стороны, США всегда высказывались в пользу Украины, с другой — Трамп не особо активен в этом. А его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского», — отметил собеседник «Известий».

По мнению источников, глава Украины намерен обратиться к американскому коллеге с просьбой о том, чтобы тот проявлял больше публичной активности по украинскому вопросу. Зеленскому это даст преимущество на переговорах в «нормандском формате».

«Франция и Германия, несмотря на их безусловную поддержку, аккуратны в своих высказываниях. Перед встречей с Путиным в рамках «нормандского формата» Зеленскому нужно максимально усилить свои переговорные позиции», — добавил собеседник издания.

Депутат VIII созыва Евгений Балицкий сказал «Известиям», что намерения Зеленского встретиться с Трампом перед «нормандским форматом» очевидны, поскольку украинскому президенту сейчас крайне необходимо содействие влиятельных мировых лидеров.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский указал, что несмотря на искреннее желание украинского лидера втянуть США в «нормандский формат», данная затея выглядит нереалистичной.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержки у Трампа

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