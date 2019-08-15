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Жириновский сравнил Зеленского с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик написал в Telegram в среду, 14 августа.

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Таким образом депутат прокомментировал решение Зеленского об упрощении получения гражданства Украины для россиян.

«Путин ввел для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет», — написал Жириновский.

Однако, по его мнению, если в Россию с Украины приезжают десятки тысяч человек, то на Украину из России захотят уехать лишь единицы. Политик пояснил, что, во-первых, в этой стране ниже уровень жизни. Кроме того, Киев запрещает использование русского языка.

«А это [русский язык] — главная объединяющая сила всех жителей бывшего СССР», — отметил Жириновский.

13 августа сообщалось, что Зеленский поручил правительству Украины разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства страны россиянам, преследуемым по политическим мотивам.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорта РФ. В российском МИДе поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство России без отказа от украинского при его наличии.

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