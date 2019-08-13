Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.

Таким образом он прокомментировал сообщения о сближении истребителя НАТО с воздушным судном министра обороны России Сергея Шойгу.

Жириновский пояснил, что нельзя подвергать риску высокопоставленных руководителей РФ.

«Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — подчеркнул политик в своем Telegram-канале, пишет «Ридус».

13 августа истребитель НАТО опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Судя по опознавательным знакам, борт принадлежит Испании. На хвосте виден крест, а на фюзеляже и крыльях — знак ВВС этой страны.