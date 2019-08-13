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В НАТО прокомментировали сближение истребителя с бортом Шойгу

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Фото: Global Look Press/Wu Wei
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Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолету, чтобы идентифицировать воздушное судно, так как оно летело близко к воздушному пространству альянса, заявили в организации во вторник, 13 августа.

При этом там отметили, что НАТО не располагала информацией о том, что на борту самолета находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«После идентификации самолета истребители вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту», — цитирует «Интерфакс» заявление альянса.

Ранее в тот же день сообщалось, что самолет авиации Балтийского флота РФ Су-27 оттеснил натовский истребитель от самолета министра обороны России, который следовал из Калининграда в Москву. Отмечается, что воздушное судно альянса действовало над нейтральными водами.

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