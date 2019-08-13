Зеленский упростил получение гражданства некоторым категориям россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства страны россиянам, «преследуемым по политическим мотивам». Указ опубликован во вторник, 13 августа, на сайте главы государства.

Так, одним из оснований для получения украинского гражданства теперь является декларация об отказе от паспорта РФ лицам, которых там преследуют за политические убеждения.

Упрощенный порядок получения украинского гражданства будет распространяться также на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в обеспечении нацбезопасности и обороны государства.

18 июля Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев. При этом добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины.

17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.