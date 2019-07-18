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Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

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Об этом в среду, 17 июля, сообщил в Facebook офис президента Украины. Указывается, что Зеленский также поручил упростить получение гражданства людям, которые «страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев. При этом добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины.

17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

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