Беженцы с Украины заплакали из-за указа Путина по выдаче паспортов

Члены семьи Люльковичей, которые являются украинскими беженцами, заплакали от радости, когда узнали о подписании российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощенном получении гражданства России для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал в среду, 17 июля, глава семейства Владимир Люлькович, который в ходе «Прямой линии» 20 июня обратился за помощью к российскому лидеру.

«Просто слов нет! Мы плакали, орали от радости. Мы только сегодня сдали документы — вид на жительство на продление, устроили небольшое застолье, и тут узнаем, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса. Наши земляки плачут в интернете», — отметил он.

Ранее, 17 июля, президент Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

После упрощения процедуры предоставления гражданства России жителям ЛНР и ДНР стали звучать предложения распространить эту норму на всех жителей этих украинских регионов, страдающих от военных действий. Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня к президенту обратился глава семьи Люльковичей, которая в 2014 году приехала в Россию из украинского Дзержинска и с тех пор смогла получить только статус беженцев.