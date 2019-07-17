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В Совфеде назвали паспортизацию Донбасса братской помощью украинцам

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин, своим указом упростивший получение российского гражданства для всех жителей Донбасса, в очередной раз оказал миротворческую, братскую помощь украинскому народу. Об этом заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в среду, 17 июля.

«[Указ] отвечает принципам гуманизма, свидетельствуя о том, что в человеческом обществе высшей ценностью является жизнь человека. Все материальные и нематериальные ресурсы должны быть направлены на то, чтобы сделать жизнь человека максимально комфортной и безопасной», — сказал сенатор.

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При этом Ковитиди усомнилась в том, Запад и Украина оценят должным образом этот миротворческий жест России.

«Уверена в том, что не заставит себя ждать резкая реакция определенных политических сил на Украине, учитывая предстоящие выборы в Верховную раду», — подытожила парламентарий.

Ранее в этот же день Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В конце апреля благодаря указу Путина возможность обзавестись российским гражданством получили жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что это решение носило чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Киеву территорий.

После упрощения процедуры предоставления гражданства России жителям ЛНР и ДНР стали звучать предложения распространить эту норму на всех жителей этих украинских регионов, страдающих от военных действий. Во время «прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня к президенту обратился глава семьи Люльковичей, которая в 2014 году приехала в Россию из украинского Дзержинска и с тех пор смогла получить только статус беженцев.

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