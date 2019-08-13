Украинский политолог раскрыл суть идеологии партии Зеленского

Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев заявил, что идеология партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» исключает наличие социальных обязательств у государства. Об этом он рассказал 12 августа в эфире YouTube-канала GolosTV.UA.

«Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — заявил Богатырев.

Он напомнил, что власти уже заявляли о необходимости отмены бесплатного высшего образования и введения частичной оплаты школьного, а также о платной медицине. Все это, по словам Богатырева, говорит о том, что государство не будет социальным, это не понравится гражданам и рейтинг Зеленского упадет.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов в стране. Согласно уже объявленным результатам, партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

9 июня советник Зеленского и его представитель в раде Руслан Стефанчук заявил, что идеологией партии «Слуга народа» выбрали либертарианство.