Зеленский представил нового главу Житомирской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил в понедельник, 12 августа, нового главу Житомирской государственной областной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает с рабочей поездкой в Житомирской области, во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря представил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко», — цитирует RT сообщение.

9 июля украинский лидер снял с должности 71 главу районных государственных администраций. Причиной увольнения называлось «завершение срока полномочий президента Украины» Петра Порошенко.

Ранее 12 августа Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.