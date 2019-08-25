Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки». Об этом заявила в воскресенье немецкий канцлер Ангела Меркель на полях саммита «большой семерки» (G7) в Биаррице.

«Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами», — цитирует 25 августа политика ТАСС.

По словам Меркель, встреча должна пройти в Париже, так как предыдущий саммит состоялся в Берлине. Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

19 августа Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам. По его словам, необходимо добиваться уже достигнутых договоренностей и альтернативы «нормандскому формату» не существует.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.