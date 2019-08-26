Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. Об этом он рассказал в понедельник, 26 августа, в ходе итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице.

«Мы договорились — это есть в коротком итоговом тексте — провести встречу на уровне глав государств и правительств в «нормандском формате» в сентябре», — цитирует его ТАСС. При этом французский лидер не уточнил конкретных дат встречи.

По его словам, соответствующие планы уже обсуждались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения нового саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки». Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила она.

В июле Зеленский предложил Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.