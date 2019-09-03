Песков заявил об отсутствии данных о встрече «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам консультаций в Берлине не ответил на вопрос, когда произойдет следующий саммит «нормандской четверки».

«Нет, [дата] пока не определена» — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 3 сентября.

Встреча в Берлине состоялась накануне. Она прошла в прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров «четверки» и реализации минских договоренностей.

Россию на переговорах представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, также в них принял участие новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее в августе канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговорыс президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.