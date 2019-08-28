В Кремле оценили шансы на проведение встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 августа, заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

«Мы склонны дождаться встречи помощников, которые и должны вывести переговоры на высший уровень. Есть общий настрой, что надо проводить саммит и возобновлять работу в рамках нормандской четверки. Но Путин говорил, что встречу надо подготовить, чтобы она была результативной для всех участников», — сказал Песков.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. По его словам, соответствующие планы уже обсуждались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В июле Зеленский предложил Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.