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Меркель и Зеленский призвали в скором времени провести саммит в «нормандском формате»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду, 28 августа, высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в «нормандском формате», — отмечается в заявлении Зейберта.

Ранее 28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. По его словам, соответствующие планы уже обсуждались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В июле Зеленский предложил Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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