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Путин и Меркель обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «нормандской четверки». Российский лидер отметил важность этой работы для получения положительных результатов, сообщили в четверг, 29 августа, в пресс-службе Кремля.

«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах», — сказано в сообщении.

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Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования ситуации на Украине.

«Был выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата», в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате». В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Этот конфликт продолжается с 2014 года. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию.

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