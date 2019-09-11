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Саммит «нормандской четверки» может состояться до конца октября

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Фото: TASS/EPA/JULIEN DE ROSA
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Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

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По словам одного собеседника издания, все стороны признают снижение интенсивности обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, а состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной создает позитивный фон для конструктивного диалога.

И хотя их возвращение напрямую не связано с Минскими соглашениями, сам факт успешного завершения этого процесса говорит о том, что президент Владимир Зеленский способен выполнять обещания, отметил собеседник издания.

«Россия не против подобных переговоров с новым руководством Украины. Но Киев должен был показать, что готов работать на результат, и выполненные договоренности по обмену со стороны Зеленского продемонстрировали, что он способен держать слово, — сказал он.

По мнению другого источника, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что саммит пройдет в Париже уже в сентябре, несколько преждевременные.

«Это слова не о том, как оно будет, а о том, как ему бы хотелось. Подобные мероприятия требуют тщательной подготовки. Вряд ли удастся все согласовать за две недели. Октябрь — куда более реальный срок», — добавил он.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

«Но сейчас этот обмен, хотя и не связан с Минскими соглашениями, конечно, приближает сам саммит. Зеленский показал себя как договороспособный, а значит, надо двигаться дальше», — сказал депутат.

Подробнее — в материале «Известий»:

Увидеть Париж и примирить: саммит «четверки» возможен до конца октября

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