Увидеть Париж и примирить: саммит «четверки» возможен до конца октября

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, все стороны признают снижение интенсивности обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, а состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной создает позитивный фон для конструктивного диалога . И хотя их возвращение напрямую не связано с Минскими соглашениями, сам факт успешного завершения этого процесса говорит о том, что президент Владимир Зеленский способен выполнять обещания. В Госдуме РФ «Известиям» пояснили: происходящее в двусторонних отношениях делает саммит более осязаемым.

Курс на Париж

Конкретная дата проведения встречи в «нормандском формате» еще не согласована, однако до конца октября саммит всё-таки, скорее всего, состоится, сказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом переговоров . По его словам, в пользу съезда «четверки» говорит снижение напряженности в Донбассе, а также завершившийся обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

— Определенный позитивный фон создан. Наблюдатели ОБСЕ отмечают серьезное снижение интенсивности обстрелов на линии разграничения. Россия не против подобных переговоров с новым руководством Украины. Но Киев должен был показать, что готов работать на результат, и выполненные договоренности по обмену со стороны Зеленского продемонстрировали, что он способен держать слово , — сказал «Известиям» собеседник.

V1 Представительница ОБСЕ наблюдает за завершением работ по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у станицы Луганской, Украина, 2 сентября 2019 года Фото: ТАСС/Александр Река

По мнению другого источника «Известий», заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что саммит пройдет в Париже уже в сентябре, несколько преждевременные.

— Это слова не о том, как оно будет, а о том, как ему бы хотелось. Подобные мероприятия требуют тщательной подготовки. Вряд ли удастся всё согласовать за две недели. Октябрь — куда более реальный срок . Но опять-таки окончательного решения по данному вопросу нет, — добавил он.

Ранее, 7 сентября, после обмена удерживаемыми лицами по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Помимо того, что лидеры выразили удовлетворение тем, как прошел процесс, в сообщениях пресс-служб Кремля и Банковой есть два примечательных момента. Москва заявила, что эта «гуманитарная акция» имеет «большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений». А Киев назвал возвращение украинцев и россиян «первым этапом на пути к нормализации диалога».

М2 Владимир Путин за телефонным разговором Фото: ТАСС/Алексей Никольский

И, пожалуй, самое важное, что обе стороны упомянули подготовку к саммиту «нормандской четверки». В российском сообщении говорится, что президент РФ отметил «необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы», чтобы переговоры принесли результат и способствовали реализации Минских соглашений. А Киев к этому добавил еще и договоренность лидеров «в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате».

Обменное начало

Действительно, субботний пример сотрудничества России и Украины — двух государств «нормандского формата» — делает проведение саммита более «осязаемым» , заверил «Известия» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Когда последние месяцы Владимир Зеленский и Владимир Путин контактировали с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель и речь заходила о саммите, возникал вопрос: а для чего? За три года Украина ничего не сделала для урегулирования. И мы правильно говорили, что ради встречи собираться не будем, в чем нас в той или иной степени поддерживали Париж и Берлин. Но сейчас этот обмен, хотя и не связан с Минскими соглашениями, конечно, приближает сам саммит. Зеленский показал себя как договороспособный, а значит, надо двигаться дальше, — сказал депутат.

М3 Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково, 7 сентября 2019 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его мнению, на возможной встрече в Париже стороны должны не просто наметить какие-то пункты, а установить конкретные сроки реализации положений «формулы Штайнмайера» (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей).

— Уже дважды встречались советники лидеров, произошел обмен, состоялись три телефонных разговора. Процесс действительно может пойти быстрее. Украине надо приступить к выполнению пунктов, способствующих скорейшей деэскалации ситуации и устранению гражданского конфликта. Для этого «нормандский формат» был бы, конечно, необходим, — добавил Леонид Калашников.

Происходящее между Россией и Украиной создает предпосылки для повышения уровня доверия, однако созвать встречу «четверки» до конца сентября будет весьма сложно , сказал «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, если Владимир Зеленский согласится идти по пути реализации «формулы Штайнмайера», то «нормандский формат» довольно быстро соберется.

— Можно ничего еще не сделать, но уже выразить согласие двигаться по ранее оговоренным пунктам. К тому же за скорейшую встречу выступают Макрон и Меркель. В любом случае если всё будет так, то внутри Украины разразится большой скандал. Партия войны категорически не приемлет особого статуса Донбасса, — подчеркнул эксперт.

V4 Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Фото: REUTERS/Ian Langsdon

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев планирует «в ближайшее время проведение этой встречи», а Владимир Зеленский к таким переговорам готов. По его словам, договоренности о саммите есть «фактически со всеми» участниками формата.

Ранее в конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главы всех четырех стран выступают за восстановление переговоров на высшем уровне, однако для начала необходимо заключение экспертов о возможной результативности встречи. Лишь после этого может быть принято окончательное решение о проведении саммита.

До него должны пройти переговоры советников глав Франции, Германии, России и Украины, а также министров иностранных дел этих государств.