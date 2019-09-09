Париж поддержал встречу в «нормандском формате» в ближайшие дни

Франция выступает за проведение в Париже встречи на высшем уровне в «нормандском формате» в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

«Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках «нормандского формата», — цитирует его ТАСС.

Ранее, в августе, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.