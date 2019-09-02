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Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя МИД ФРГ Марию Адебар.

«В действительности украинский министр иностранных дел является участником этой встречи в своей функции советника президента», — подтвердила Адебар на брифинге в Берлине.

Она пояснила, что Пристайко участвует во встрече, так как ранее он представлял Украину в качестве советника президента.

«Если дело дойдет до неформальной встречи главы МИД ФРГ с ним, то Пристайко будет это делать не в функции главы МИДа», — уточнила Адебар. По ее словам, эта встреча станет частью усилий правительства ФРГ по реализации Минских соглашений после саммита G7 в Биаррице.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате». В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Этот конфликт продолжается с 2014 года. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию.

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