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Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конкретного списка возможных участников второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще нет. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией, информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин.

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При этом пока даже не намечены ориентировочные сроки второго этапа. По словам собеседников, это произойдет только после нормандского саммита, предварительно запланированного до конца октября.

«Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет, — сказал адвокат. — Но пока всё, что называется, «находится в работе», поэтому когда и кто конкретно — пока неизвестно.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал «Известиям», что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

«Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.

В СМИ фигурировало число — 113 человек, которых запрашивает Киев. Сколько планирует вызволить Россия — не говорится, однако, по словам источников, «обмен будет равноценным».

Подробнее — в материале «Известий»:

Дальше — дольше: новый обмен может пройти после саммита «четверки»

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