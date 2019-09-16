Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки»

Конкретного списка возможных участников второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще нет. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией, информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин.

При этом пока даже не намечены ориентировочные сроки второго этапа. По словам собеседников, это произойдет только после нормандского саммита, предварительно запланированного до конца октября.

«Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет, — сказал адвокат. — Но пока всё, что называется, «находится в работе», поэтому когда и кто конкретно — пока неизвестно.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал «Известиям», что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

«Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.

В СМИ фигурировало число — 113 человек, которых запрашивает Киев. Сколько планирует вызволить Россия — не говорится, однако, по словам источников, «обмен будет равноценным».

Подробнее — в материале «Известий»:

Дальше — дольше: новый обмен может пройти после саммита «четверки»