Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки».

Бывший президент Украины опасается, что на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии окажут давление на лидера страны Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве.

«У меня осталось немного надежд, — сказал Кучма в интервью агентству AP. — Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех».

В частности, политик считает, что главу Украины постараются убедить в том, чтобы он пошел на ряд компромиссов, в том числе на одобрение плана проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

По словам Кучмы, Украину просят дать согласие «на все требования Москвы», включая предоставление особого статуса Донбассу, передает «Газета.ру».

В то же время глава делегации Киева в контактной группе заверил в приверженности Украины Минским соглашениям, чтобы в дальнейшем провести «свободные выборы».

13 сентября Зеленский назвал разговор о выборах преждевременным. По его словам, сначала необходимо решить «вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск», и только после этого можно будет «говорить про формат выборов на оккупированных территориях».

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.