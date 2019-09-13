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Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе. Как сообщает в пятницу, 13 сентября, «РИА Новости», украинский лидер назвал разговор о выборах преждевременным.

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«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в «нормандском формате», потому что это часть Минских договоренностей», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд.

По словам Зеленского, сначала необходимо решить «вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск», и только после этого можно будет «говорить про формат выборов на оккупированных территориях».

«Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в октябре. Он допустил, что она пройдет в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

7 сентября Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе. Этот вопрос украинский президент обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

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