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Лавров оценил позицию Зеленского по Донбассу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости работы по разведению сил в Донбассе. По словам главы МИДа, украинский лидер заинтересован в решении конфликта.

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Лавров отметил, что Зеленский намерен решить вопросы о разведении сил и средств на линии соприкосновения через работу в нормандском формате и контактной группе. По его словам, это в полной мере отвечает ожиданиям всех тех, кто заинтересован в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, передает «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября.

«И, конечно же, мы выразили надежду, что такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование на Донбассе», — сказал министр.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе. В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он выразил надежду на продолжение работы в минском формате. По его словам, разведение войск на юго-востоке Украины будет проходить в два этапа: «Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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