МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский готов поучаствовать во встрече лидеров «нормандского формата» вместе с Германией, Францией и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 9 сентября.

«По меньшей мере, президент Зеленский готов это (провести встречу в «нормандском формате» — ред.) сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — приводит слова Пристайко агентство «Интерфакс».

Ранее 9 сентября стало известно о деталях переговоров Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. В ходе переговоров по обмену пленными российскими и украинскими военными лидеры двух стран вежливо общались на равных. Благодаря этому стороны достигли договоренностей, ни одна из которых не была нарушена.