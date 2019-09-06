Американские сенаторы провели встречу с Зеленским

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами оборонных ведомств страны для обсуждения реформ. Об этом сообщило посольство США на Украине в своем Twitter.

Американцы обсуждали с Зеленским не только реформы, но и «агрессию России», а также «узнали о планах Украины в реформировании области безопасности».

«Зеленский отметил, в частности, намерение продолжать активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

На встрече политики не оставили без внимания и тему российского проекта «Северный поток – 2», который якобы несет в себе угрозу. Украинский лидер поблагодарил американцев за противодействие реализации проекта, а также выразил надежду на введение новых санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода.

Как отмечает посольство, сенаторы пообещали Зеленскому «поддержку суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантической интеграции».

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкций за участие в строительстве газопровода, документ находится на рассмотрении. В Вашингтоне намерены запретить въезд в США лицам, причастным к предоставлению судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине от 30 м, и заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции.

Под ограничения могут попасть компании из ряда европейских стран, в том числе Германии, Франции, Нидерландов и др.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).