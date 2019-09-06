Зеленского пригласили в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Крым и выслушать мнение жителей о том, хотели бы они вернуться в состав Украины.

По его словам, украинским политикам нужно признать истину, что Крым был и будет российским, и это является волей и желанием населения полуострова.

«Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского… у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

По словам главы региона, политики на Украине не понимают, что решение на референдуме было цивилизационным выбором крымчан.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.