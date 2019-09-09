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Помощник Зеленского рассказал о прошедших «на равных» переговорах с Путиным

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Помощник президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую группу по обмену пленными и летавший за освобожденными украинцами в Москву, рассказал о переговорах украинского лидера Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. По его словам, главы государств общались «на равных».

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«Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — цитирует Ермака «Украинская правда».

Он отметил, что в ходе общения никто из глав государств не повышал голос и все, что было оговорено, в итоге реализовали без изменений в договоренностях.

«Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения», — добавил Ермак.

По его словам, все сложности в процессе освобождения людей касались «исключительно юридических процедур».

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих, в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили все, что обещали.

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