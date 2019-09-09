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Кирилл Вышинский приехал в российскую редакцию МИА «Россия сегодня»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский приехал в московскую редакцию МИА «Россия сегодня» для проведения пресс-конференции. Об этом написало агентство «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября.

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Отмечается, что сотрудники агентства встретили Вышинского с караваем, а также подарили футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». «Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали. Я привез сало, естественно, всем достанется по куску», — сказал он.

Руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что теперь коллектив агентства в полном составе, назвав 16 месяцев, в течение которых Вышинский не был на свободе, незаживающей раной для всех сотрудников «Россия сегодня».

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве. Украинские власти заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Максимальное наказание, которое грозило Вышинскому, предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

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