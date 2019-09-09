Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Вадим Пристайко.

«У нас есть приглашение <…> прибыть с визитом не просто в США. В США, вы знаете, мы едем 23 сентября. Но прибыть с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом [США Дональдом Трампом] и правительством США», — сказал он.

При этом Пристайко не указал, когда состоится встреча Зеленского и Трампа, передает ТАСС. По его словам, об этом станет известно в ближайшее время.

9 августа Дональд Трамп сообщал журналистам, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

6 сентября с Зеленским встретились американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что американцы в ходе встречи с украинским лидером обсуждали не только реформы, но и «агрессию России», а также «узнали о планах Украины в реформировании области безопасности».