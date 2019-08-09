Трамп оценил шансы Зеленского на сделку с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его украинский коллега Владимир Зеленский сумеет предпринять шаги, необходимые для разрешения конфликта в Донбассе, а также сможет договориться по этому поводу с Россией. Такое мнение он высказала в пятницу, 9 августа, в беседе с журналистами.

«Думаю, он заключит сделку с президентом [России Владимиром] Путиным», — заявил Трамп, отметив, что Зеленский «хочет видеть мир на Украине».

Глава государства также отметил, что он сам с нетерпением ждет встречи с украинским лидером. «Думаю, он приедет очень скоро», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что президенты США и Украины смогут пообщаться в сентябре в Варшаве и Нью-Йорке. Официальный визит Зеленского в США планируется, но конкретных дат из-за занятости политиков пока нет.

Ранее в августе сообщалось, что встреча украинского и американского лидеров с большой вероятностью может состояться с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 4 августа Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Тогда Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев проводит против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Для урегулирования конфликта в июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украины, Германия и Франция) был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.