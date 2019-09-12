Зеленский сообщил о планах реализации Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».

Зеленский отметил, что лидеры «нормандской четверки» на встрече намерены обсудить «формулу Штайнмайера».

Как уточняет агентство, дата встречи пока не определена.

«Я думаю, что в ближайшее время будет контакт с президентом Российской Федерации по поводу сроков», — заявил Зеленский.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.