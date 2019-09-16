Дальше — дольше: новый обмен может пройти после саммита «четверки»

Конкретного списка возможных участников второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще нет . Об этом «Известиям» рассказали собеседники, знакомые с ситуацией, информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин. При этом пока даже не намечены ориентировочные сроки второго этапа . По словам собеседников, это произойдет только после нормандского саммита , предварительно запланированного до конца октября. Владимир Зеленский заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев . В Госдуме считают, что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

Обмен требует работы

Выступая 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия», состоявшемся в украинской столице, Владимир Зеленский заверил, что Киев готовит новые списки для второго этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией . По его словам, работа над возвращением украинцев и россиян домой будет вестись как в Минске, так и в «нормандском формате». Украинский омбудсмен Людмила Денисова пошла дальше и заверила собравшихся на том же форуме, что Москве уже были переданы списки удерживаемых в РФ украинцев. Ранее в СМИ фигурировало число — 113 человек, которых запрашивает Киев. Сколько планирует вызволить Россия — не говорится, однако, по словам источника «Известий», близкого к процессу, «обмен будет равноценным».

Тем не менее, как пояснил «Известиям» собеседник, знакомый с ситуацией, говорить о «списке на обмен» сейчас было бы некоторым преувеличением. По его словам, для согласования состава участников второго этапа данного процесса потребуется достаточно много времени как с украинской стороны, так и с российской. Поэтому «конкретного списка еще нет».

Денисова Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, нет никакой ясности по срокам возможного возвращения удерживаемых лиц , отметил в беседе с «Известиями» другой собеседник. По его мнению, до саммита «нормандской четверки» ничего не произойдет, однако после встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины в Париже очередной жест доброй воли Москвы и Киева в адрес друг друга вполне возможен . Он добавил, что, скорее всего, переговоры на высшем уровне состоятся в октябре, а не в сентябре, как на этом настаивает украинская сторона.

Адвокат россиян, удерживаемых на Украине, часть из которых обменяли 7 сентября, Валентин Рыбин подтвердил «Известиям», что сейчас рано говорить о сроках и конкретных фамилиях. При этом, по его мнению, Москве и Киеву действительно стоит стремиться прийти к тому, чтобы вернуть всех своих людей домой.

— Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Зеленский правильно сказал, что ведется работа. Так он выразил волю государства по возвращению граждан домой. Я его в этом поддерживаю. Но пока всё, что называется, «находится в работе», поэтому когда и кто конкретно — пока неизвестно, — сказал «Известиям» адвокат.

Свести к нулю

Хотя Москва и Киев 7 сентября действительно провели успешный обмен по формуле «35 на 35», странам предстоит еще много работы для освобождения из тюрем оставшихся заключенных. Сам факт того, что обе стороны сдержали слово, вселяет надежды на позитивный исход второго, а если понадобится, то и третьего этапа. Представить подобный «конструктив» в российско-украинских отношениях еще несколько месяцев назад при Петре Порошенко было бы невозможно. Сейчас ситуация изменилась, и с новым украинским лидером, по выражению одного из собеседников «Известий», «кашу сварить можно».

Обмен_1 Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Кремле на пятничные заявления Владимира Зеленского отреагировали сдержанно, но в целом положительно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва новый этап обмена с Киевом не исключает, однако всё упирается в двусторонние контакты. В любом случае, отметил он, процесс потребует «кропотливой и наверняка растянутой по времени работы».

В Госдуме «Известиям» заявили, что люди, которые за свои убеждения по надуманным обвинениям оказались в украинских тюрьмах, нуждаются в том, чтобы за них боролись.

— Там много обвиненных якобы в шпионаже, есть жители Луганска и Донецка, которые пересекали линию соприкосновения для получения зарплат, пенсий, социальных выплат и были схвачены, есть и россияне — ни о ком из них нельзя забывать, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям.

обмен Украинский моряк, освобожденный Россией в рамках обмена, в аэропорту Борисполь, Украина Фото: TASS/Zuma

При этом, по словам депутата, Киев также должен вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР и следовать реализации Минских соглашений. Он отметил, что нынешние власти Украины пытаются проводить политику двойных стандартов — одновременно пытаясь наладить контакты со структурами РФ, они призывают к продолжению санкционного давления на Россию. Такой подход, уверен политик, может плохо закончиться для Киева.

Так или иначе первый сдвиг в отношениях России и Украины 7 сентября уже произошел. И сейчас многое будет зависеть от саммита в «нормандском формате». Париж, Берлин и Киев периодически высказываются за его проведение уже в сентябре. Однако, как раньше писали «Известия», реальный срок для подобной встречи — октябрь. Это 13 сентября подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключивший переговоры лидеров «четверки» в следующем месяце при выполнении Украиной ряда условий.