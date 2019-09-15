Папа римский Франциск приветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной и порадовался за освобожденных. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает ТАСС.

«На прошлой неделе произошел долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Я счастлив за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за мир на востоке Украины», — отметил Франциск.

10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия собирается продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но о сроках не сообщил. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что нынешнему обмену предшествовала «огромная работа, весьма скрупулезная». Зеленский, со своей стороны, заявлял, что в ходе второго этапа может произойти освобождение крымскo-татарских активистов.

7 сентября между Киевом и Москвой состоялся обмен заключенными в формате «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Среди граждан, вернувшихся в Россию, были главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и похищенный Службой безопасности Украины офицер самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах (по данным СМИ, он проходит подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году).