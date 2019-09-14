Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева. Об этом глава МИДа рассказал в эфире телеканала «Интер».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается максимально использовать данное потепление в отношениях, чтобы принести мир на территорию страны. При этом министр отметил, что впереди еще поиск компромисса для возобновления мира и установления порядка, цитирует «РИА Новости».

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву.

7 сентября между Киевом и Москвой состоялся обмен заключенными в формате «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Среди граждан, вернувшихся в Россию, были главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и похищенный Службой безопасности Украины офицер самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах (по данным СМИ, он проходит подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году).