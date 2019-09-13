В Кремле негативно оценили призывы Зеленского сохранить санкции против РФ

В Кремле оценили просьбу президента Украины Владимира Зеленского к западным странам сохранить санкции против России. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, подобные призывы в Москве оценивают негативно, так как ограничительные меры вредят всем сторонам.

«Есть такой уже набор тезисов, они уже стали тривиальными. Этот набор доказал свою правоту: это обоюдоострое оружие, оно не приносит пользу никому, не помогает решить проблему, нарушает международное право и в конечном счете не приносит ничего хорошего ни тем, кто объявляет санкции, ни тем, против кого они», — сказал Песков 13 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: в Москве гораздо больше радуются заявлениям Киева о подготовке детальной «дорожной карты» по имплементации Минских договоренностей. Только их выполнение в полном объеме поможет избавиться от «внутриукраинской проблемы», добавил Песков.

Заявление о санкциях Зеленский сделал ранее в этот день в ходе ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве. Ограничительные меры он назвал «налогом ради мира», который необходим до момента налаживания отношений между Украиной и Россией. При этом со словами Зеленского выразил несогласие президент Финляндии Саули Ниинистё.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое руководство страны объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил. В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. В России такие заявления называют абсурдными.