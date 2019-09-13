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Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России

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Фото: yes-ukraine.org
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти западных стран сохранить политику санкций в отношении РФ. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает ТАСС.

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«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей» — заявил лидер Украины на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

Зеленский также добавил, что пока между двумя странами не будет мира, западные меры воздействия на Россию должны сохраняться, назвав это «налогом ради мира».

По словам президента, главным условием счастья украинского народа является разрешение конфликта в Донбассе.

Ранее, 7 сентября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказался за отмену санкций в отношении России. По мнению политика, сближение с Россией — в интересах Европы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране государственного переворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое украинское руководство объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.

В сложившейся в регионе ситуации Киев обвиняет Москву. Россия, в свою очередь, неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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