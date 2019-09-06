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Президент Литвы рассказал о сомнениях ЕС в необходимости санкций против России

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Фото: ТАСС/Zuma
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Внутри Евросоюза (ЕС) нет согласия по дальнейшим действиям относительно антироссийских санкций, в скором времени всё больше стран – участниц ЕС могут выразить сомнение по поводу необходимости продления ограничительных мер. Об этом рассказал в беседе с газетой Politico президент Литвы Гитанас Науседа.

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«У нас сейчас нет единой позиции по России в Европейском союзе, что может поставить под сомнение нашу политику санкций. Пока нельзя делать никаких финальных заключений, но продление санкций против России в скором будущем может быть поставлено под сомнение многими странами Евросоюза», — отметил он.

По словам Науседы, европейские лидеры должны найти общий язык в отношении России, пишет ТАСС.

4 сентября комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний. В ответ на это официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что возможное продление антироссийских санкций разрушительно действует на весь Евросоюз. По ее словам, ЕС в ближайшем будущем будет переживать серьезные трудности из-за предстоящего Brexit. Захарова подчеркнула, что для него также тяжело ощущать давление со стороны США.

Ранее в тот же день Финляндия призвала Евросоюз прилагать больше усилий, чтобы наладить отношения с Россией. Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что невозможно представить себе решение глобальных кризисов без участия России.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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