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Захарова назвала антироссийские санкции деструктивными для Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное продление антироссийских санкций разрушительно действует на весь Евросоюз (ЕС). Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

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По ее словам, ЕС в ближайшем будущем будет переживать серьезные трудности из-за предстоящего Brexit. Захарова подчеркнула, что для него также тяжело ощущать давление со стороны США.

«Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что отношение России к подобным ограничительным мерам остается прежним — их считают нелегитимными.

«Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться, мы не вмешиваемся», — добавила она.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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