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Конгресс США предложил ввести санкции против России из-за митингов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

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Конгрессмены отметили, что за последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России», — отметили в конгрессе.

В Москве прошли уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, а также граждан, задержанных на несанкционированных акциях. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. На несанкционированном митинге в центре столицы 27 июля были задержаны более тысячи человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

«Акт Магнитского» был принят конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Среди них — сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста фонда Hermitage Management Сергея Магнитского.

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