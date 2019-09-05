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Глава ТПП оценил влияние новых антироссийских санкций США

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что новые антироссийские санкции США не окажут серьезного влияния на бизнес. Об этом в четверг, 5 сентября, он рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

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«Я думаю, что и на крупный бизнес особо не повлияет <…> и кардинально ситуацию не изменит», — сказал Катырин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

23 августа Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу с 26 августа второго пакета санкций по «делу Скрипалей». При этом отмечается, что новые санкции не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Британский агент и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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