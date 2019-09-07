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Депутат Европарламента призвал Францию отменить антироссийские санкции

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Panoramic
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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высказался за отмену санкций в отношении России. Как заявил политик в эфире радиостанции France Infо в субботу, 7 сентября, «сближение с Россией — в интересах Франции и всей Европы».

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Парламентарий отметил, что приветствует заявление французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Франции нужно переосмыслить отношения с Россией. Мариани отметил, что теперь ждет от французских властей определенных действий. По его мнению, первым шагом к сближению с Россией могла бы стать отмена санкций или хотя бы их смягчение.

27 августа Макрон заявил, что без России невозможно выстроить в Европе новую архитектуру безопасности. Ранее он выразил уверенность в европейском будущем России.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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