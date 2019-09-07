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В Германии оценили последствия от ответных санкций России

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Фото: Depositphotos
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Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

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В интервью изданию Rheinische Post политик указал, что восточные немцы выступают за восстановление хороших отношений с Москвой.

«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб», — рассказал Моринг.

По его словам, сильнее всего страдает сельское хозяйство. При этом сближение с Москвой, по мнению политика, должно учитывать Минские соглашения.

Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году. Из-за ситуации на Украине европейские страны и США ввели санкции против Москвы, возложив на нее ответственность за происходящее.

Россия указала на беспочвенность обвинений и санкций и ввела ответные меры. В последние годы призывы к восстановлению отношений с Россией звучат из Европы все чаще.

4 сентября глава МИД Финляндии заявил, что Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией.

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